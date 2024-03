Den første traileren til den sørkoreanske skrekkserien Parasyte: The Grey har blitt sluppet

HQ

Netflix har nå sluppet den første traileren til den kommende skrekkserien Parasyte: The Grey, som er basert på den japanske mangaen av Hitoshi Iwaaki med samme navn. Live-action-filmatiseringen er regissert av Yeon Sang-ho, som også var involvert i både Train to Busan og den mørke fantasyserien Hellbound fra 2021.

The Gray tar seg noen friheter i forhold til originalen og utspiller seg i Sør-Korea i stedet for Japan, med både ny handling og nye karakterer - men med samme grunnpremiss. Parasyte: The Gray har premiere på Netflix 5. april, og du kan se nærmere på traileren nedenfor.