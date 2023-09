Den første traileren til Monarch: Legacy of Monsters viser mye ødeleggelse.

Den kommende Godzilla-serien på Apple TV Monarch: Legacy of Monsters har nettopp fått sin første trailer. Etter ødeleggelsen av San Francisco forårsaket av en kamp mellom Godzilla og Titans, har verden forandret seg.

Nå vet vi at monstre finnes, og at de er i stand til å utslette menneskeheten på en tilfeldig spasertur gjennom en av byene våre. Det at offentligheten får vite dette, betyr selvsagt ikke at en hemmelig organisasjon ikke allerede visste om det.

Historien vår følger to søsken som ønsker å avdekke hemmelighetene til Monarch, denne organisasjonen. De blir ledet til Kurt Russell, som spiller en tidligere offiser (sammen med sin virkelige sønn Wyatt Russell) som vet for mye.

Serien kommer til Apple TV 17. november.