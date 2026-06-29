Den første traileren til Robert Eggers' Werwulf er her

I forkant av premieren i desember har Robert Eggers vist frem sin kommende skrekkfilm, Werwulf, som tar oss med til enda en historisk setting med en mørk og mytologisk vri. I filmen spiller Aaron Taylor-Johnson en mann som er blitt forbannet.

Hva denne forbannelsen går ut på burde være ganske klart med tanke på filmens tittel og premiss, men vi får ikke se hvordan hovedpersonen ser ut som varulv i traileren i det hele tatt. Det ser ut som en forvandlingsscene helt på slutten, men vi ser ikke at Taylor-Johnson får lang snute, klør eller mye ekstra kroppshår.

Det ser ut til at vi må vente på en ny trailer eller se filmen selv den 25. desember for å finne ut hvordan varulven ser ut i den ferdige filmen. Det er ikke bare Aaron Taylor-Johnson alene heller, for Lily-Rose Depp spiller hans karakters kone, og det ser ut til at hun selv har gjennomgått en ganske stor forvandling for å forberede seg på rollen. Bonden vi følger i filmen tror at familien hans er forbannet akkurat som ham selv, men vi får se om han klarer å redde dem fra en blodig skjebne i hendene på jegerne.