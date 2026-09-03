Den første utvidelsen til Crimson Desert lanseres neste måned

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Crimson Desert har avslørt at den første utvidelsen, Charting the Unknown, slippes allerede neste måned. Vi vet at utviklerne hos Pearl Abyss har jobbet raskt og levert store oppdateringer til spillet i månedene etter lanseringen, men de har også jobbet med den første betydelige utgivelsen av nytt innhold.

«Charting the Unknown» tar oss utover « Crimson Desert for å utforske en helt ny region. Vi ser Kliff med litt grått i skjegget, mens han studerer kartet over landene som ligger foran oss. Vi ser også Damiane og Oongka i nye mellomsekvenser, noe som tyder på at vi endelig vil få litt mer dybde i de ekstra karakterene du kan spille som i « Crimson Desert.

Siden « Crimson Desert er et spill som inneholder nesten alt man kan tenke seg i et action-/eventyrspill, ser vi selvfølgelig også mange nye funksjoner som kommer til spillet i «Charting the Unknown». Traileren nedenfor viser sjøkamp, og vi ser Kliff ri på en hai under vann, i tillegg til å kjempe mot en gigantisk mech under vannoverflaten.