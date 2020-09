Den første Xbox-traileren for Gears Tactics sluppet

Du ser på Annonser

Gears Tactics ble utgitt til PC i april og fikk gode anmeldelser, også av oss på Gamereactor. Det byr på en mer Xcom-inspirert tolkning av Gears of War-universet, hvor du fritt kan bevege deg på slagmarken, i stedet for å følge et rutenett.

Allerede før det kom til PC ble det bekreftet at spillet var på vei til Xbox også, men at det ville skje på et senere tidspunkt. Forrige uke ble premieren spikret, og spillet slippes samtidig som Xbox Series S og X, altså den 10. november. Nå har vi fått den første Xbox-traileren for Gears Tactics, og den kan du sjekke ut nedenfor.