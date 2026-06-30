Den franske arbeidsministeren planlegger et besøk i Spania for å finne ut hvordan samfunnet har tilpasset seg heten

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Hedebølgen i Europa har nådd bekymringsfulle rekorder, som for eksempel en rekordhøy temperatur på 41,5 °C i Tyskland, samt den høyeste nattminimums-temperaturen i Tyskland (29,4 °C), en ny rekord for juni i Storbritannia på 37,7 °C, rekordtemperaturer i Slovakia... Og verst av alt: dødsfallene: anslagsvis 1 300 dødsfall som følge av varmen siden 21. juni i hele Europa, ifølge WHO. Frankrike anslår at det har vært 1 000 flere dødsfall enn vanlig siden 24. juni,

Mange helsesentre i Frankrike ble overbelastet, med opptil 40 % flere inngrep og konsultasjoner, ifølge innenriksminister Laurent Nuñez (via El País), og de to største begravelsesbyråene i Paris, som til sammen har litt over hundre plasser, var fullbelagt lørdag morgen på grunn av en kraftig økning i antall dødsfall. Varmen førte til og med til et strømbrudd som etterlot titusenvis uten strøm i forrige uke.

Denne bekymringsfulle situasjonen må føre til umiddelbare tiltak for å bedre forberede landet, den offentlige infrastrukturen og til og med befolkningen (som den absurde – dette er en personlig bemerkning, siden jeg er fra Spania – forestillingen om at det å ha klimaanlegg er knyttet til høyreorienterte ideologier) på hetebølger som kan bli stadig mer vanlige. Og etter et hastemøte innkalt av statsminister Sébastien Lecornu mandag, sa arbeidsminister Jean-Pierre Farandou på France Info at de skal reise til Spania for å studere hvordan de har tilpasset seg varmen.

«I Madrid, med 40 graders varme, fungerer samfunnet. Vi må akseptere at Frankrike om sommeren blir som Spania», sa Farandou, ifølge El País. Reisen vil vare i to eller tre dager for å «studere» hvordan Spania fungerer selv med uutholdelige og vedvarende høye temperaturer, med fokus på de «intensive arbeidsdagene» i Spania, der ansatte kan jobbe fra kl. 08.00 til 15.00 uten lunsjpause for å unngå å jobbe i de verste timene. «Vi må dra dit og forstå hvordan det fungerer, hvordan de tok disse beslutningene, hvilke resultater det har gitt, og om de er fornøyde med dem».