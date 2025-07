Den franske fekteren Ysaora Thibus frikjent for doping etter at hun smittet ved å kysse partneren sin

HQ

Den franske fekteren Ysaora Thibus ble anklaget for doping da hun testet positivt for ostarin, et anabolt stoff som kan fremme muskel- og beinvekst, i januar 2024. Det internasjonale fekteforbundet frikjente henne, og hun fikk delta i OL i Paris, der hun endte på femteplass i individuell fleurett. Men WADA, Verdens antidopingbyrå, godtok ikke hennes forklaring om at hun hadde blitt smittet ved å kysse partneren sin over en periode på ni dager, og ba om at hun ble utestengt i fire år.

Men Thibus har blitt frikjent igjen, denne gangen av Court of Arbitration for Sport (CAS), og dermed er det slutt på hennes kamp for å bevise sin uskyld. CAS aksepterte forklaringen: Da hun kysset sin daværende makker, den amerikanske fekteren Race Imboden, hadde hun blitt forurenset av et produkt han brukte, som inneholdt ostarin, over en periode på ni dager med en kumulativ effekt.

"Det er vitenskapelig fastslått at inntak av en dose ostarin tilsvarende den dosen som Thibus' daværende partner inntok, ville ha etterlatt tilstrekkelige mengder ostarin i spyttet til å kontaminere en person gjennom kyssing", sa retten (via ABC).

Saken har likhetstrekk med "kokainkysset", da tennisspilleren Richard Gasquet ble frikjent av CAS etter å ha testet positivt på kokain, en forurensning som skjedde etter å ha kysset en kvinne som hadde tatt kokain.

Ysaora Thibus, 33, vant sølv for Frankrike i lagfløyte for kvinner under OL i Tokyo i 2020, og gull i individuell kvinnefløyte under VM i 2022. I 2021 ble hun utnevnt til ridder av den nasjonale fortjenstordenen.