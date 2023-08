Den franske folkloreinspirerte roguelike-appen An Ankou lanseres 17. august.

Det franske studioet Alkemi Games (skaperne av Foretales) har kunngjort at de lanserer sin neste tittel An Ankou 17. august i tidlig tilgang på Steam. Det er en roguelike som utspiller seg i 1800-tallets Bretagne, der vi spiller som "The Ankou", en dødens tjener og årets siste døde, ifølge legenden i fransk folklore.

Gjenfødt som en av de tre første spillbare klassene (soldat, apoteker eller nonne), må vi vende tilbake til de levendes verden for å reinkarnere ånder og lede dem til deres siste hvile mens vi møter horder av demoner, lager utstyr og samler ressurser. Og hvis El Ankou mislykkes, blir han gjenfødt for å prøve igjen.

Med en håndlaget åpen verden full av tilfeldige møter og utfordrende sjefer byr An Ankou på presis kamp og stor gjenspillbarhet, alt pakket inn i en ganske slående kunststil. Spillet vil være i salg til en pris på 4,99 euro. Studioet har også avslørt veikartet for fremtidig innhold, som starter med den første oppdateringen og en ekstra klasse i august, "Korrigans gull"-systemet som gjør det mulig for spillerne å plyndre gull fra fiender i september, og en tredje ekstra klasse, nonnen, til høsten. Det kommer oppdateringer annenhver uke frem til lanseringen av fullversjonen.