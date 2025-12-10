Den franske fotballspilleren Paul Pogba investerer i et kamelløpsteam fra Saudi-Arabia

HQ

Paul Pogba, fransk midtbanespiller og verdensmester i 2018, som for tiden spiller for AS Monaco etter å ha sonet en 18 måneders utestengelse for doping, har annonsert et overraskende forretningstrekk langt fra fotballverdenen: Han har blitt aksjonær og ambassadør for et profesjonelt kamelløpsteam, Al Haboob i Saudi-Arabia.

Pogba kunngjorde det i en video på Instagram, og forklarte det videre i et intervju på BBC Sport, der han avslørte at han ble fan av kamelløp ved å se på løp på YouTube, og brukte tiden sin på å forske for å forstå teknikken og strategiene. "Det som slo meg, er hvor mye dedikasjon det krever av alle involverte. Når alt kommer til alt, er sport sport. Det krever hjerte, oppofrelse og lagarbeid."

Kamelracing er en populær sport i Midtøsten, og land som Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater forsøker å etablere verdens første profesjonelle kamelracingliga. Al Haboob er det eldste profesjonelle kamelløpsteamet.

Med sin investering håper Pogba å hjelpe sporten med å vokse, tiltrekke seg mer internasjonal interesse og anerkjennelse, og spøkte med at etter å ha blitt verdens dyreste fotballspiller da han ble kjøpt av Manchester United fra Juventus i 2016, "ville det å eie verdens dyreste kamel en dag være et øyeblikk der sirkelen var sluttet".