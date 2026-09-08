Den franske presidenten Emmanuel Macron lover å arrangere «en stor global begivenhet» viet til videospill

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Selv om Gamescom for tiden dominerer som verdens største videospillbegivenhet for forbrukere – ikke bare i Europa eller Tyskland – vil Frankrike snart forsøke å bli en reell konkurrent til den veletablerte begivenheten.

I en nylig tale til den franske nasjonen kunngjorde president Emmanuel Macron planer om å opprette en ny videospillfestival, som han ser på som en «stor global begivenhet for kreativitet, innovasjon, brukere og bransjen».

Dette er en del av Macrons fortsatte støtte til videospill som bransje (og e-sport for den saks skyld), der den franske politikeren ønsker å posisjonere spill bedre som et sentralt kreativt felt på linje med film og fjernsyn. Dette vil gjøre det mulig for spill å dra nytte av «l’exception culturelle» (kulturell unntaksstatus) i landet, et initiativ som behandler kunstverk som unike ressurser snarere enn kommersielle varer, og dermed beskytter fransk spillutvikling mot press fra andre regioner rundt om i verden.

Det er uklart når denne festivalen kan bli avholdt, men man kan anta at en slik «stor global begivenhet» vil ha Paris som mål for vertsby. Foreløpig må vi følge med for å se hva som blir av denne ideen.