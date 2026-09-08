Den franske presidenten Emmanuel Macron oppfordrer EU-kommisjonen til å støtte et forbud mot sosiale medier for tenåringer

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Nå som stadig flere land innfører forbud mot sosiale medier for tenåringer, ønsker den franske presidenten Emmanuel Macron et EU-omfattende forbud for personer under 15 år. Dette kommer etter at Frankrike ikke klarte å vedta tilsvarende lovgivning som begrenser bruken av sosiale medier.

«Jeg mener det nå er blitt avgjørende å gå videre og, gjennom en ny europeisk lovtekst, harmonisere et forbud mot tilgang til sosiale medier for barn under 15 år, for å beskytte alle barn i hele Unionen,» skrev Macron i et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som Reuters har fått tak i.

I forkant av det franske presidentvalget i 2027 har Macron gjort forbudet mot sosiale medier til en sentral prioritet for sitt presidentskap. Von der Leyen uttalte riktignok i juli at EU ville iverksette tiltak for å begrense små barns tilgang til sosiale medier i hele Unionen, men dette omfattet ikke et fullstendig forbud. I stedet skulle barn under 13 år få begrenset, overvåket tilgang.