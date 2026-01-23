Den franske regjeringen overlever mistillitsvotum om budsjettet for 2026

HQ

Frankrikes regjering overlevde to mistillitsvotum i parlamentet fredag etter å ha tvunget gjennom inntektsdelen av budsjettet for 2026 uten en endelig avstemning i nasjonalforsamlingen. Dette skjedde etter flere uker med stillstand i et kammer der ingen partier har flertall.

Lovgivere som støttet et forslag fremmet av det venstreorienterte Frankrike uten bue, sammen med De grønne og kommunistene, nådde ikke opp til de 288 stemmene som trengs for å felle regjeringen. Et annet forslag fra ytre høyre fikk enda mindre støtte, slik at statsminister Sebastien Lecornu kunne bli sittende.

Lecornu forventes nå igjen å bruke artikkel 49.3 i grunnloven for å få vedtatt utgiftssiden av budsjettet, et skritt som sannsynligvis vil utløse nye mistillitsforslag. President Emmanuel Macrons administrasjon har benyttet seg av denne mekanismen gjentatte ganger etter at forhandlingene ikke har resultert i et budsjettforslag som kan få flertall.

Lederen for ytre høyre, Marine Le Pen, advarte lovgivere som støttet regjeringen, om at velgerne ville stille dem til ansvar ved valgurnene. Hun sa at budsjettprosessen og tiltakene den inneholder vil få konsekvenser for valget, og viste til lokalvalget i mars og presidentvalget i 2027.

Regjeringen har lovet å holde budsjettunderskuddet under 5 prosent av BNP, ned fra 5,4 prosent i 2025, men fortsatt godt over EU-grensen på 3 prosent. Myndighetene forventer at hele budsjettet vil bli vedtatt i løpet av første halvdel av februar...