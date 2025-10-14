Den franske regjeringen stanser pensjonsreformen for å unngå kollaps
Statsminister Lecornu suspenderer Macrons nøkkelreform midt i økende politisk uro.
Vi har nettopp fått nyheten. Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu har kunngjort at han utsetter president Emmanuel Macrons kontroversielle pensjonsreform til etter neste valg, et grep som har som mål å dempe spenningene i parlamentet og sikre regjeringens overlevelse. Avgjørelsen kommer etter økende press fra venstreorienterte lovgivere, som truet med å slutte seg til opposisjonspartiene i en mistillitsavstemning. Selv om suspensjonen markerer et stort tilbakeskritt i forhold til en av Macrons signaturpolitikk, letter det midlertidig Frankrikes stadig dypere politiske krise. Tiltaket reiser imidlertid nye spørsmål om landets anstrengte offentlige finanser og regjeringens evne til å levere på underskuddsforpliktelsene. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!