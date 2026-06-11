Den franske seileren Charlie Dalin er død, 42 år gammel: Han vant et 64 dager langt non-stop-seilas rundt jorden mens han kjempet mot kreft

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Charlie Dalin, profesjonell seiler som vant Vendée Globe 2024–2025, et solo-seilas uten assistanse og non-stop rundt jorden, er død i en alder av 42 år som følge av kreft i mage-tarmkanalen. Seileren fikk diagnosen for to og et halvt år siden, og visste allerede om sykdommen da han deltok i og vant Vendée Globe 2024/25, selv om han ikke avslørte det på det tidspunktet.

Dalins kone Perrine Le Pape kunngjorde hans død på torsdag. «Det er med dyp sorg at min familie og jeg kunngjør bortgangen til min mann, Charlie Dalin, etter lang tids sykdom», sa hun til AFP.

Mellom slutten av 2024 og 2025 tilbrakte Dalin 64 dager, 19 timer og 22 minutter – noe som er rekord for løpet – alene på havet i dette ekstreme løpet rundt jorden, som arrangeres hvert fjerde år, med start fra det franske departementet Vendée, og regnes som et av de farligste i verden. Han gjorde alt dette mens han i hemmelighet gjennomgikk immunterapibehandling. Han avslørte sykdommen sin i boken The Power of Destiny i oktober 2025.

Reaksjoner i Frankrike og seilverdenen etter Charlie Dalins død

Hans død skapte bestyrtelse i Frankrike. «Charlie Dalin hadde erobret Vendée Globe, mens han i stillhet kjempet en annen kamp. Frankrike hyller en enestående seiler, et sjeldent mot, et lys på det åpne hav», sa Frankrikes president Emmanuel Macron.

«Charlie var selve symbolet på det beste i vår sport, og hele det globale seilermiljøet vil bli dypt berørt av hans tragiske og altfor tidlige bortgang», sa David Graham, administrerende direktør i World Sailing. «Ordene 'inspirerende' og 'legende' blir ofte brukt for mye i sportens verden, men Charlie var begge deler.»

Og hans venn og rival Yoann Richomme (han endte på andreplass i Vendée Globe 2024/25) sa at «vår lidenskap for havseiling brakte oss ofte sammen, under trening, men spesielt under regattaer. Våre dueller på vannet, helt fra våre første vendinger i Figaro-klassen, førte oss til den intense konkurransen i den siste Vendée Globe, som begeistret oss så mye! Jeg elsket årene vi tilbrakte sammen, det ekte latteren og det felles ønsket om alltid å gi vårt beste på vannet. Mine dypeste kondolanser til familien hans, til Perrine og til Oscar. Jeg vil savne deg, vi vil alle savne deg! God vind, min venn.»