Den franske ytre høyresiden går tilbake i viktige byer, noe som styrker de tradisjonelle partiene

Ifølge meningsmålingene fra søndagens kommunevalg har ikke Nasjonal Samling klart å ta kontroll over viktige byer i sør, deriblant Marseille og Toulon.

I Marseille sikret den sittende ordføreren Benoît Payan gjenvalg med klart flertall, mens sentrum-høyre-kandidaten Josée Massi i Toulon slo utfordreren fra RN, som måtte innrømme nederlag.

Andre steder gikk ytre høyre likevel frem. I Nice gikk Éric Ciotti (nå på linje med RN) seirende ut av valget, noe som understreker det fragmenterte og skiftende politiske landskapet.

Resultatene blir sett på som et moralsk løft for de etablerte partiene foran presidentvalget i 2027, som vil avgjøre hvem som skal etterfølge Emmanuel Macron.

Tidligere statsminister Édouard Philippe ble gjenvalgt som ordfører i Le Havre, noe som styrker hans potensielle kandidatur til presidentvervet.

Selv om kommunevalgene ofte fokuserer på lokale spørsmål, gir de et innblikk i nasjonale trender, særlig når det gjelder sentrumspartienes og de tradisjonelle partienes evne til å forene seg mot ytre høyre i tette valgkamper.