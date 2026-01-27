Gamereactor

nyheter
Final Fantasy VII: Remake Intergrade

Den fysiske utgaven av Final Fantasy VII: Remake Intergrade for Nintendo Switch 2 er nesten utsolgt globalt

Regissøren har uttrykt sin takknemlighet for den varme mottakelsen denne utgivelsen har fått.

HQ

Som du har sett i vår anmeldelse av Final Fantasy VII: Remake Intergradeer det et flott spill. Det fantes allerede på PS4, PS5 og PC, men nå er det blitt multiplattform med versjoner for Nintendo Switch 2 og Xbox Series X/S. Det er nettopp versjonen til Nintendos nye konsoll som begynner å bli vanskelig å finne i fysisk format. Spillets regissør, Naoki Hamaguchi, har lagt ut en melding på sin X-konto der han takker fans over hele verden for deres støtte til spillet, samt en påminnelse om at fremtidige opplag av tittelen ikke vil inkludere Magic The Gathering Final Fantasy-kortpakken inni.

Mange tror kanskje at tredjepartsspill ikke selger godt nok på Nintendos konsoller, men det faktum at denne tittelen selger ut globalt i fysisk format og topper "mest nedlastede"-listene på Nintendo eShop i flere territorier, indikerer at spillere på Big Ns plattformer ikke rynker på nesen av et godt spill. Har du det allerede på Nintendo Switch 2?

Final Fantasy VII: Remake Intergrade

