Den fysiske versjonen av Elden Ring for Switch 2 bekreftet som en spillnøkkelkorttittel

I går kunne vi fortelle deg at de fysiske Switch 2-spillene dine ikke alltid er så fysiske som du kanskje hadde håpet på. Noen spill kommer kun med et game-key card, en kassett som ikke inneholder spillet, men som kun gir deg rett til å laste ned det aktuelle spillet, selv om fysiske spill ser ut til å være dyrere enn digitale for Switch 2.

Videre vil du ikke kunne spille det slik du vil, men første gang du starter den nedlastede tittelen, trenger du internettilgang, og spillnøkkelkortet ditt må brukes hver gang for å kunne spille. Dette viste seg ikke å være et helt populært trekk, og mange håpet at det bare ville være et sjeldent unntak. Men det ser ikke nødvendigvis ut til å være tilfelle, og vi antar at de som misliker ideen om spillnøkkelkortet (som betyr at spillene ikke lenger vil kunne lastes ned og brukes etter at serverne er stengt) ikke vil bli begeistret når Play-Asia nå bekrefter at Elden Ring er en av disse titlene.

Vi vet fortsatt ikke hvor vanlig dette trekket vil være, men sjansen er stor for at det vil være en mer standardisert prosedyre enn mange kanskje hadde trodd.

Kan du tenke deg å kjøpe et spill som kommer med et spillnøkkelkort, eller vil du heller gå digitalt denne gangen?