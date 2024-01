Den gamle Ghostbusters-gjengen poserer sammen på nye Frozen Empire-bilder

HQ

Mars er rett rundt hjørnet, noe som betyr at det snart er tid for den skikkelig kalde oppfølgeren til Ghostbusters: Afterlife kommer på kino. I anledning av filmens nært forestående lansering har Empire presentert to alternative forsider til den nyeste utgaven av det trykte magasinet. Forsidene inneholder både gamle og nye ansikter, med Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson og Annie Potts som Janine Melnitz, alle iført den ikoniske Ghostbusters-uniformen.

Du kan lese synopsis for filmen nedenfor :

"I Ghostbusters: Frozen Empire vender Spengler-familien tilbake til der det hele startet - den ikoniske brannstasjonen i New York City - for å slå seg sammen med de opprinnelige Ghostbusters, som har utviklet et topphemmelig forskningslaboratorium for å ta spøkelsesbekjempelsen til neste nivå. Men når oppdagelsen av en eldgammel artefakt slipper løs en ond kraft, må nye og gamle Ghostbusters slå seg sammen for å beskytte hjemmet sitt og redde verden fra en ny istid."