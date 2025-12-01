Den globale våpenindustrien setter omsetningsrekord: Så mye tjente verdens største produsenter

HQ

Verdens største våpenprodusenter økte inntektene sine med 5,9 % i fjor, til rekordhøye 679 milliarder dollar, drevet av krigene i Ukraina og Gaza og økende globale militærbudsjetter, ifølge en rapport som ble offentliggjort mandag av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

USA

Økningen ble ledet an av europeiske og amerikanske selskaper, mens Asia og Oseania opplevde en liten nedgang på grunn av problemer i Kinas våpenindustri. I USA rapporterte 30 av de 39 største selskapene, inkludert Lockheed Martin, Northrop Grumman og General Dynamics, om økte inntekter på til sammen 334 milliarder dollar, til tross for forsinkelser og budsjettoverskridelser i store programmer som jagerflyet F-35.

Europa (unntatt Russland)

Europeiske våpenprodusenter, utenom Russland, tjente til sammen 151 milliarder dollar, en økning på 13 %, noe som gjenspeiler økte utgifter på grunn av krigen i Ukraina og bekymringer over russiske trusler. Noen av de mest fremtredende selskapene var Tsjekkias Czechoslovak Group, som økte inntektene med 193 % takket være statlige artillerikontrakter for Ukraina, og Ukrainas JSC Ukrainian Defense Industry, som økte med 41 %.

Russland-Ukraina og Israel-Palestina

De russiske selskapene Rostec og United Shipbuilding Corporation økte inntektene med 23 % til 31,2 milliarder dollar, og den innenlandske etterspørselen oppveide den fallende eksporten til tross for sanksjoner. I Midtøsten registrerte israelske selskaper en økning på 16 % til 16,2 milliarder dollar, noe som viser en vedvarende global interesse for deres våpen til tross for motreaksjoner i forbindelse med Gaza-striden.

Asia og Oseania (utfordringer for våpenindustrien)

I Asia og Oseania derimot sank våpeninntektene med 1,2 % til 130 milliarder dollar, noe som i stor grad skyldtes at kinesiske firmaer ble utsatt for korrupsjonsetterforskning som forsinket eller kansellerte kontrakter. SIPRI advarte om at det kan bli vanskelig å møte den økende etterspørselen på grunn av problemer med forsyningskjeden og restriksjoner på kritiske mineraler, noe som viser hvilke utfordringer den globale våpenindustrien står overfor.