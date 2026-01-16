Den globale ytre høyrefløyen samler seg bak Orbán i forkant av valget i Ungarn

HQ

Høyreledere fra hele Europa og andre steder har offentlig støttet Ungarns statsminister, Viktor Orbán, i en kampanjevideo som ble sluppet i forkant av valget i landet i april, og understreket hans symbolske betydning for den globale ytre høyre-bevegelsen.

Videoen inneholder lovord fra blant andre Italias Giorgia Meloni, Frankrikes Marine Le Pen og AfDs tyske medleder Alice Weidel, som fremstiller Orbán som en forsvarer av nasjonal suverenitet, tradisjonelle verdier og det de kaller en patriotisk visjon for Europa.

Den internasjonale støtten kommer samtidig som Orbán står overfor sin tøffeste valgutfordring på mange år. Meningsmålinger tyder på at hans Fidesz-parti ligger bak opposisjonspartiet Tisza, som ledes av den tidligere allierte Péter Magyar, på grunn av velgernes frustrasjon over økonomisk stagnasjon, økende levekostnader og pressede offentlige tjenester.

Analytikere sier at Fidesz bruker Orbáns utenlandske forbindelser til å sette ham i kontrast til utfordreren, og fremstiller hans globale status som en styrke i en ustabil verden. Magyar, derimot, har fokusert valgkampen sin på innenrikspolitiske reformer, antikorrupsjonstiltak og gjenoppretting av tilgangen til frosne EU-midler.

Oppslutningen understreker også valgets bredere betydning. For mange på den internasjonale ytre høyrefløyen har Orbáns Ungarn lenge fungert som en modell for illiberalt styresett, og utfallet blir fulgt nøye som et potensielt signal om hvorvidt det politiske prosjektet holder stand eller begynner å vakle...