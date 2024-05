Den gratis Godzilla DLC i Dave the Diver vil bare være tilgjengelig for nedlasting frem til november

HQ

Det er vanlig, eller rettere sagt nesten "normen", at titler som oppnår suksess på dagens overfylte markedsplass, utgir gratis eller betalte oppdateringer for å fortsette å bygge videre på spillets momentum. DLC gir ikke bare studioene og utgiverne store inntekter, men belønner også spillerne for deres lojalitet til et prosjekt. Mintrocket har ikke sluttet å tilby nytt innhold og undervannshistorier i Dave the Diver, men den siste de har gitt oss har en noe uvanlig distribusjon.

Innholdsoppdateringen Dave the Diver x Godzilla, der monsterkongen ankommer det blå vannet der Dave fisker rolig, vil bare være tilgjengelig for nedlasting fra 23. mai til 23. november. Det er en gratis oppdatering, og etter at du har lastet den ned, vil du kunne spille den selv etter at denne perioden er utløpt. I tillegg vil du kunne avinstallere og installere det på nytt selv etter at denne perioden er over.

Så alt du trenger å gjøre er å gå til den digitale butikken på plattformen du spiller Dave the Diver på nå (det være seg Steam, PlayStation eller Nintendo Switch) og gjøre krav på innholdet uten ekstra kostnad. I tillegg til Godzilla (og noen andre kaijuer som Ebirah), vil det være nye kjøretøy og undervannsvåpen for vår favoritt sushi-servitør.

Er du klar til å dykke ned i havet igjen sammen med Dave?