Den greske legenden kommer til live i Christopher Nolans The Odyssey trailer

Selv om 2026 fortsatt kan virke langt frem i tid, er det rundt sju måneder til Christopher Nolans neste kinofilm har premiere, og The Odyssey har nettopp sluppet sin første trailer. Med Matt Damon i rollen som Odyssevs, Anne Hathaway som Penelope og Tom Holland som Telemachos, får vi se Homers dikt vekket til live på en måte som bare Nolan kan få til.

Selv om historikere kanskje vil rynke på nesen av de greske soldatenes første utseende i The Odyssey, setter den svarte rustningen deres absolutt scenen og gir oss et godt innblikk i eventyret vi kommer til å få. Dette er en mørk, dyster Nolan-versjon av The Odyssey, som er en fortelling om en manns reise hjem på papiret, men så mye mer i praksis.

Vi får glimt av Odyssevs' utrolige reise gjennom traileren, inkludert en smakebit av Polyfemos, samt det som ser ut som et øyeblikk mellom Odyssevs og Circe på slutten. Sjekk ut traileren i sin helhet nedenfor:

The Odyssey Lander på kino den 17. juli 2026.