Den greske statsministeren oppfordrer alle NATO-allierte til å overholde målene for forsvarsutgifter

Siste nytt om USA og Spania . Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis har understreket behovet for at alle NATO-medlemmene forplikter seg til felles forsvarsmål, og har oppfordret til at ingen land skal stole på at andre skal bære byrden.



"Poenget med en allianse er å sørge for en rettferdig byrdefordeling, og at det ikke er noen følelse av at enkelte land på en måte snylter på andre lands forsvarsforpliktelser", sa Mitsotakis da NATO-toppmøtet startet i Haag.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis tok til orde for at alliansens oppdaterte forsvarsmål bør være bindende for alle. "Så jeg tror det er viktig å forstå at disse målene ... bør være bindende, og at de bør være bindende for alle alliansens 32 medlemmer."

Den foreslåtte økningen er et svar på mangeårige krav fra president Donald Trump og økende sikkerhetsfrykt i Europa. Selv om alle allierte formelt har gått med på planen, har Spania uttrykt sin motvilje og hevdet at lavere investeringer fortsatt oppfyller NATO-forpliktelsene.