Den greske tidligere fotballspilleren Marios Oikonomou, som spilte i Bologna, Sampdoria og København, dør i en bilulykke, 33 år gammel

HQ

Marios Oikonomou, en tidligere gresk fotballspiller, har tragisk gått bort i en alder av 33 år, ni dager etter å ha blitt påkjørt av en bil. Han satt på en motorsykkel da en bil som forsøkte å ta en ulovlig u-sving, krasjet inn i ham og påførte ham alvorlige hodeskader.

Oikonomou spilte som midtstopper og la opp i 2024 i Panetolikos. Han begynte å spille i PAS Giannina, laget i hjembyen Ioannina, men flyttet senere til Italia, hvor han spilte én sesong i Cagliari og deretter i Bologna, den gang i Serie B, og hjalp dem tilbake til Serie A.

Han har også spilt for SPAL, Bari og senest Sampdoria i Italia, AEK Athen i Hellas og København i Danmark, samtidig som han også spilte for det greske landslaget i fotball mellom 2016 og 2018.

UEFA sendte ut en uttalelse etter hans død. "På vegne av det europeiske fotballsamfunnet er vi dypt bedrøvet over bortgangen til den tidligere greske landslagsspilleren Marios Oikonomou i en alder av 33 år. Våre dypeste kondolanser går til hans familie, venner, lagkamerater og alle som kjente ham." Serie A og de fleste italienske klubbene har også sendt sine kondolanser, i tillegg til AEK Athen.

"Hans reise innen fotball og idrett, og kampene han kjempet, taler for seg selv, og det samme gjør den unike integriteten som denne unge idrettsutøveren viste, som mistet livet 33 år gammel og på selveste pinsedagen", sa den greske klubben.