Den grønne øya vil bli rystet av mord nok en gang i november når en av Apple TV+ sine beste serier kommer tilbake

Apple TV+ Apple TV+ er fylt med et stort utvalg av serier som bare en håndfull mennesker ser på. En av disse seriene er fra Sharon Horgan, og handler om en gjeng irske søstre som myrder en spesielt ekkel ektemann, for deretter å skjule bevisene og late som om de er uskyldige i forbrytelsen. Det er en vittig og morsom mørk komedie som snart kommer tilbake for andre gang.

Bad Sisters, som den er kjent som, vil være tilbake på Apple TV+ fra og med 13. november, når den andre sesongen begynner å gå på lufta. Denne gangen blir søstrenes uskyld ytterligere trukket i tvil når en ny person ankommer åstedet og oppdager fellende bevis, noe som får søsknene til å løpe om kapp for å skjule sporene sine nok en gang.

Horgan spiller hovedrollen som en av søstrene, mens de andre søstrene spilles av Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene og Eve Hewson. Du kan se traileren for sesong 2 av Bad Sisters nedenfor.