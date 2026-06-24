Den historiske 80. utgaven av Filmfestivalen i Cannes kunngjør de offisielle datoene

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Vi deltok på den 79. utgaven av Filmfestivalen i Cannes forrige måned for andre år på rad (og du kan sjekke ut vår dekning her), og selv om det var en sterk utgave, lover neste års utgave å bli ganske spesiell. Den 80. utgaven av den høyt ansette filmfestivalen, som offisielt har fått navnet «Festival de Cannes: Édition Anniversaire», markerer et rundt tall, og både bransjefolk og deltakere gledet seg allerede til å se hva arrangørene har i vente.

Og nå har de offentliggjort de offisielle datoene. Den 80. filmfestivalen i Cannes vil bli avholdt på sitt tradisjonelle sted, men litt tidligere på året, da jubileumsutgaven skal feires fra 11. til 22. mai 2027.

Arrangørene skriver:

«Åtte tiår med film, oppdagelser og møter... Bli med oss neste mai for å feire dette milepæl-jubileet og fortsette eventyret sammen!»

Hva tror du vil gjøre Cannes 80 spesielt? Vi i Gamereactor håper i alle fall å være tilbake der for tredje gang... og for åtti ganger til!