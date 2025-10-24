Den historiske engelske klubben Sheffield Wednesday begjærer oppbud og blir fratrukket 12 poeng

HQ

Sheffield Wednesday F.C., en av de eldste fotballklubbene som fortsatt er aktive (nest eldst i England totalt), grunnlagt i 1867, har begjært oppbud og erklært seg insolvent. Klubbens eier siden 2015, Dejphon Chansiri, ble i juni i fjor siktet for brudd på EFLs (English Football League) økonomiske regelverk. Fansen har protestert mot eieren, en thailandsk magnat som eier den største produsenten av hermetisk tunfisk, ettersom det har ført til økonomisk ruin for klubben (via SkyNews).

Klubben klarte ikke å tilfredsstille kravene til ansatte og spillere, noe som resulterte i at flere spillere og manageren Danny Rohl, som nå spiller i Rangers, forlot klubben. Klubben administreres nå av Begbies Traynor, et firma som har spesialisert seg på restrukturering av selskaper, og vil fokusere på å redde klubben fra den enorme gjelden.

Sheffield Wednesday, med kallenavnet The Owls, ligger for tiden nederst på tabellen i Championship, den nest øverste divisjonen i engelsk fotball, og spilte sist i den øverste divisjonen i 2000. Etter at de har begjært oppbud, vil de bli fratrukket 12 poeng i ligaen, noe som vil gi dem 13 poeng bak det nest dårligste laget i ligaen, Blackburn Rovers.