Den historiske tabben av Al-Nassrs keeper som hindret Cristiano Ronaldos lag fra å vinne den saudiske ligaen

Cristiano Ronaldo var sekunder unna å vinne en ny ligatittel, hans første ligatittel i Saudi-Arabia siden han kom til landet i 2023 ... men en historisk tabbe av keeper Bento forhindret at det skjedde. Det skjedde under kampen mellom Al-Nassr og Al-Hilal på tirsdag, derbyet i Jeddah: Hvis Al-Nassr vant, ville de ta ligatittelen. En seier til Al-Hilal ville imidlertid ha snudd på flisa og satt laget (med Ronaldos tidligere lagkamerat Karim Benzema) i pole position for ligatittelen.

Mohamed Simakan scoret for Al-Nassr i det 37. minutt og sendte dem i ledelsen. Og da spillere og fans ventet spent på sluttsignalet, slapp kampens siste ball, femten sekunder før kampslutt, i det 97. minutt, ut av fingrene til den brasilianske keeperen og inn i mål, og kampen endte 1-1.

1-1-resultatet passer Al-Nassr mye bedre enn Al-Hilal: De har 83 poeng med én kamp igjen, mot Damac 21. mai, så de kan avslutte ligaen med maksimalt 86 poeng, etter kun å ha spilt 2 uavgjort og tapt 4 kamper i løpet av sesongen. Al-Hilal har 78 poeng med to kamper igjen, så de kan maksimalt ta 84 poeng i kampene mot Neom 16. mai og Al Fayha 21. mai.

Al-Hilal er nødt til å vinne begge kampene og håpe at Al-Nassr ikke vinner sin siste kamp. Uavgjort vil imidlertid ikke passe Al-Nassr, for hvis de ender på samme poengsum (84), vil tittelen gå til Al-Hilal (som slo Al-Nassr 3-1 i januar 2026), ettersom innbyrdes oppgjør er den første tie-breakeren i Saudi Pro League...

Al-Nassr vant ligatittelen sist i 2019, mens Al Hilal vant ligaen i 2024. Hvem tror du vinner i 2026?