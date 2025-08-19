Den hjemlige Real Madrid-spilleren debuterer på Bernabéu i kveld på motsatt side

HQ

Real Madrid debuterer i kveld, tirsdag 19. august, mot Osasuna i LaLiga 2025/26. Klokken 20:00 BST, 21:00 CEST, den første kampen i Xabi Alonso-æraen på Bernabéu. Det blir også første gang for de nye spillerne Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen og Franco Mastantuono på det imponerende stadionet... og også første gang for landslagsspilleren Víctor Muñoz, men på motsatt side.

Den 22 år gamle midtbanespilleren spilte i fjor for Real Madrid Castilla, hvor han ifølge Marca scoret 11 mål og 7 målgivende pasninger. Han debuterte endelig for Real Madrid, hovedlaget, da han kom inn i det 88. minutt. Han hadde en klar sjanse til å score, men han bommet. Kampen endte 4-3, og Barça vant til slutt kampen. Etterpå, vel vitende om at han hadde gått glipp av en klar sjanse til å bli en helt for Real Madrid, ble han sett gråtende på banen ... og mottok senere fornærmelser på sosiale medier, så han stengte kommentarfeltet på Instagram.

Etter den episoden spilte Muñoz 21 minutter i klubb-VM for Real Madrid, men ble senere solgt til Osasuna for 5 millioner euro, dog med en gjenkjøpsklausul. I kveld kan Muñoz altså få sin debut på Bernabéu, men på motsatt side. Hvordan vil Real Madrid-fansen ta imot ham?