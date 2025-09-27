Den ikoniske fregatten som patruljerer farvannet utenfor København og Amager, sender en klar beskjed til Russland... Og her er hvorfor

HQ

Danmark har de siste dagene vært i høy beredskap på grunn av den siste tidens dronehendelser. I går, midt på natten, seilte for eksempel den danske fregatten Esbern Snare rundt i sirkler utenfor København og Amager i flere timer, noe som vakte oppsikt både på nettet og i media.

Patruljeringen kommer bare dager etter dronehendelsen på Københavns lufthavn mandag. Ifølge Berlingskes forsvarsjournalist Andreas Lindqvist bør manøveren ses på som et bevisst signal til Russland. "Det er et signal til Russland om at Danmark er klar."

Esbern Snare // Shutterstock

Esbern Snare, som beskrives som et "kraftig krigsskip", har tidligere vært satt inn mot pirater utenfor Afrikas østkyst. Fregattens rute viser at den seiler i sirkler rundt København fra torsdag kl. 20.30 til fredag morgen ca. kl. 05.30.

"Når forsvarssjefen kommanderer en fregatt, er det selvsagt for å vise militærmakt med et av Forsvarets mest formidable våpen. Det viser både motstanderen og innbyggerne at Danmark tar situasjonen svært alvorlig, sier Lindqvist videre.