Den ikoniske Friends Central Perk-sofaen ble nettopp solgt på auksjon for nesten 30.000 dollar

I et forsøk på å feire 30 år med sitcomen Friends var det amerikanske auksjonshuset Julien's Auctions nylig vertskap for et spesielt arrangement der en hel haug med Friends-memorabilia var til salgs.

Det ble solgt 110 gjenstander fra serien, det være seg klær som ble båret av skuespillerne (til og med av avdøde Matthew Perry), reproduserte manus, VIP-studioturer, tilbehør som ble funnet i kulissene og til og med komplette, originale møbler.

Et av de dyreste objektene var en studiogjengivelse av Central Perk-sofaen, som gikk for hele 29.250 dollar. Sofaen var estimert til å innbringe et par tusen dollar, og klarte å overgå dette estimatet med rundt 10 ganger.

Faktisk ser dette ut til å ha vært temaet med hele partiet, ettersom Rachel Greens genser var forventet å selge for 1000-1500 dollar og til slutt ble solgt for 6500 dollar. Central Perk-skiltet som antatt å gå for 500- 700 dollar ble solgt for 5850 dollar, og det stygge Geller Cup-trofeet klarte å overgå forventningen på 300-500 dollar med rundt 30 ganger ved å selge for 9100 dollar.

