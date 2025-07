HQ

Ring Racer, berg- og dalbanen som sto ved siden av Nürburgring, motorsportbanen der Tysklands Formel 1-grandprix arrangeres, blir delvis revet. Berg- og dalbanen har stått stille siden 2009, men svært få mennesker har faktisk kjørt den (den var bare åpen i totalt fire dager i 2013), og har bare vært en stor skamplett siden den gang.

Fans oppdaget, gjennom live webkameraet til Nürburgring, at noe av banen ble fjernet. Ifølge det tyske nettstedet Motorsport-Total er det imidlertid bare noen få deler av banen som skal fjernes, for å gjøre plass til byggingen av adkomstveien til et fremtidig museum på banen.

Mesteparten av berg-og-dal-banen er på bakkenivå, nøyaktig parallelt med racerbanen, med unntak av en stor sving mellom tribunene som er 37,5 meter høy, som noen tilsynelatende kaller "Kurt Beck-monumentet" for å håne politikeren, som var president i Rheinland-Pfalz mellom 1994 og 2013.

Kort historie eller Ring Racer, den nedlagte berg- og dalbanen ved Nürburgring

I likhet med mange andre racerbaner ble det åpnet shopping- og fritidstilbud ved siden av banen i Nürburg i Rheinland-Pfalz for å få de besøkende til å bruke mer penger i regionen. En av de mest oppsiktsvekkende nyhetene var en enorm berg- og dalbane som gikk parallelt rett ved siden av banen, og som var ment å være verdens raskeste berg- og dalbane, med en pneumatisk utskytning som sendte toget fra 0 til 217 km/t på 2,5 sekunder.

Forlystelsen ble bygget av S&S - Sansei, og skulle etter planen åpne i 2009. Men en eksplosjon i trykkluftmotorene under testingen førte til at sju personer ble hardt skadd og at vinduer i nærliggende bygninger knuste. Forlystelsen ble pusset opp og gjenåpnet fire år senere, med en mye lavere akselerasjonshastighet på 160,0 km/t. Den var imidlertid bare i drift mellom 31. oktober og 3. november 2013, og ble stengt på grunn av høye driftskostnader.

Siden den gang har Ring Racer blitt en myte blant berg-og-dal-bane-entusiaster, en stor og lovende berg-og-dal-bane som bare et ytterst begrenset antall mennesker fikk kjøre. Hadde den kjørt med den lovede hastigheten på 240 km/t, ville den vært verdens raskeste berg- og dalbane frem til neste år, da Falcon's Flight er ventet å åpne i Saudi-Arabia.