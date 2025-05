Den indiske cricketligaen suspendert i en uke på grunn av spenninger med Pakistan

HQ

De pågående spenningene mellom India og Pakistan har ført til at den indiske Premier League i cricket, som er den mest populære sporten i India og en påminnelse om den britiske kolonitiden, er midlertidig suspendert. Denne konkurransen, som spilles mellom mars og mai, vil bli suspendert av sikkerhetsmessige årsaker i én uke, sier Devajit Saikia, sekretær i BCCI (Board of Control for Cricket in India).

Det kommer etter en uke med luftangrep mellom de to landene, som startet 23. april med et terrorangrep mot turister i Kashmir, et territorium som er omstridt mellom India og Pakistan. Det er frykt for at situasjonen kan eskalere til en åpen konflikt.

Avgjørelsen ble tatt etter å ha rådført seg med alle viktige interessenter og representasjoner fra de fleste franchisene "som formidlet bekymringen og følelsene til spillerne sine, og også synspunktene til kringkasterne, sponsorene og fansen, mens BCCI har full tillit til styrken og beredskapen til våre væpnede styrker".

Ifølge ESPN vil ligaen måtte spilles i september hvis IPL ikke kan gjenopptas snart, med 12 kamper igjen av gruppespillet før sluttspillet, ettersom den kolliderer med Indias fem testkamper i England. Men noen IPL-spillere fra utlandet (hovedsakelig fra Storbritannia og Sør-Afrika) kan komme til å forlate landet i frykt for at spenningene kan føre til en ny krig.