Den italienske bokselegenden Nino Benvenuti dør 87 år gammel

Nino Benvenuti, tidligere proffbokser og regnet som den beste italienske bokseren gjennom tidene, er død, 87 år gammel. I sin profesjonelle karriere var Benvenuti ubestridt verdensmester i superweltervekt og ubestridt verdensmester i mellomvekt to ganger på 1960-tallet. Han vant også OL-gull i Roma i 1960. Totalt 90 kamper, med 82 seire, 35 på KO, 7 nederlag og én uavgjort.

Nino Benvenuti ble født i Isola d'Istria, i dag en slovensk by som var en del av Italia i 1938. Benvenuti mottok flere hyllester etter at han trakk seg tilbake, blant annet ble han innlemmet i International Boxing Hall of Fame i 1992. Han spilte til og med i to filmer, Sundance and the Kid (1969) og Mark Shoots First (1975).

Som den mest fremtredende bokseren som noensinne har kommet fra Italia, står navnet hans på en av de 100 flisene som feirer Italias mest representative idrettsutøvere i den olympiske parken ved Foro Italico i Roma.