Den italienske tennismesteren og Davis Cup-rekordholderen Nicola Pietrangeli er død, 92 år gammel.

Nicola Pietrangeli, tidligere italiensk tennisspiller som vant to Roland Garros-titler i 1959 og 1960, er død, 92 år gammel. Han nådde også semifinalen i Wimbledon, og ble den første italienske mesteren i en Grand Slam-turnering.

Det italienske tennisforbundet har ikke offentliggjort dødsårsaken, men det er kjent at han har hatt alvorlige helseproblemer siden et hoftebrudd i desember 2024. Han fulgte imidlertid fortsatt aktivt med på tennis ... og kommenterte Jannik Sinner, ikke alltid positivt.

"Det er et stort slag i ansiktet for italiensk idrett. Jeg forstår ikke når han snakker om vanskelige valg. Han må spille tennis, ikke føre krig", sa Pietrangeli for bare en måned siden, da Sinner kunngjorde at han ville gå glipp av Davis Cup-finale 8 (Italia vant til slutt, med seier over Spania).

Pietrangeli roste Sinner, men likte ikke alltid tennisen hans

Han la senere til at han vet at han er fra en annen tid: Pietrangeli vant sine individuelle titler før profesjonaliseringen av sporten i 1968, og den gang var det største målet Davis Cup, der Pietrangeli innehar en rekord som sannsynligvis for alltid vil være uovertruffen: 164 Davis Cup-kamper spilt, 120 seire (nummer to på listen er Roger Federer, som spilte 70 kamper og vant 52).

Pietrangeli vant imidlertid ingen av de to Davis Cup-finalene han nådde i 1960 og 1961, og vant bare en Davis Cup som manager i 1976, den første noensinne for landet.

Som The Tennis Gazette skrev, beskrev Pietrangeli en gang Siners stil som "kjedelig" under en seier mot Zverev i Australian Open-finalen. I et senere intervju sa Pietrangeli at mediene hadde skapt en falsk fortelling om at Pietrangeli var "sjalu" på Sinner. I virkeligheten, i et av sine siste intervjuer med La Gazzetta dello Sport, roste Pietrangeli Sinner og sa at "han ikke har noen svake punkter", sammenlignet ham med Rafa Nadal på grus og sa at den eneste som kan stoppe ham er Alcaraz. "Når han spiller slik er han uslåelig, han kan bare tape hvis han er syk eller har sovet dårlig."