Den japanske baseballlegenden Isao Harimoto, som overlevde atombomben, dør 86 år gammel

HQ

Isao Harimoto, en av Japans største baseballspillere og innehaver av rekorden for flest treff i de japanske profesjonelle ligaene (3 085 treff) etter å ha spilt i 23 sesonger mellom 1959 og 1981, er død i en alder av 86 år. Harimoto ble født i Hiroshima av koreanske foreldre, så han hadde dobbelt statsborgerskap til tross for at han bodde hele livet i Japan og tok et japansk navn (hans fødselsnavn var Jang Hun).

Harimoto var fem år gammel da amerikanerne slapp en atombombe over Hiroshima: familien hans bodde i skyggen av et fjell og overlevde eksplosjonen, men han mistet en søster som befant seg nærmere eksplosjonsstedet. Ett år tidligere hadde Harimoto vært utsatt for en ulykke og mistet det meste av bevegeligheten i høyre hånd, med tre fingre fastfrosset i en krummet stilling.

Ulykken med hånden tvang ham til å bli venstrehendt, men det påvirket ikke baseballkarrieren hans: han er den eneste baseballspilleren i Japan som har oppnådd over 3 000 treff, og ligger på syvende plass på listen over spillere med flest home runs (504), og har også oppnådd over 319 stjålne baser: bare to andre spillere i verden, Willie Mays og Alex Rodriguez, har oppnådd kombinasjonen av 3 000 treff, 500 hjemmeløp og 300 stjålne baser.

Han ble valgt ut til All-Star-laget 18 ganger og vant Japan Series i 1962 med Toei Flyers, hvor han tilbrakte det meste av karrieren sin (laget er i dag kjent som Hokkaido Nippon-Ham Fighters).