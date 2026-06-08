Den japanske byen Utsunomiya har innstilt all undervisning etter at en svartbjørn ble observert i gatene

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Japan står overfor en teknologisk krise som er vanskelig å løse. Innfødte svartbjørner, en truet art hvis bestand i landet har tredoblet seg siden 2012, ifølge Reuters, våger seg stadig lenger inn i urbane (tettbefolkede) områder og utgjør en reell fare for innbyggerne. Den siste hendelsen skjedde i byen Utsunomiya, 100 km fra Tokyo, hvor en svartbjørn ble sett vandrende gjennom byen på jakt etter mat.

Opptak fra overvåkningskameraer tidlig søndag morgen viser dyret løpe gjennom gatene og skremme forbipasserende. Lokale myndigheter har beordret innstilling av undervisningen inntil det kan bekreftes at bjørnen er fanget og at skolebarna ikke lenger er i fare.

Eksperter sier at klimaendringene har redusert bjørnenes naturlige matforsyning, som eikenøtter og bøkenøtter, mens avfolking av landlige områder og økningen i forlatt jordbruksland har gjort dem mer dristige til å søke mat i nærheten av menneskelige bosetninger.