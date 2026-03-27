Den japanske filialen av Baskin-Robbins selger The Super Mario Galaxy Movie iskrem

Hvis du har en tur til Japan planlagt i nær fremtid, synes vi definitivt at du bør stikke innom Baskin-Robbins og ta deg litt iskrem. Siliconera rapporterer at de i forbindelse med The Super Mario Galaxy Movie tilbyr et bredt utvalg av iskrem med Mushroom Kingdom-tema.

Nettstedet skriver at høydepunktet i utvalget er "Cotton Fruit Galaxy-smaken, som vil inneholde iskrem med sukkerspinnsmak lagvis med sorbeter med salt litchi- og pæresmak og pyntet med Power Star-formet godteri," men ærlig talt ser det meste av det deilig ut. Du kan selv sjekke ut menyen på denne lenken, og du finner også et utvalg av det som tilbys på bildet nedenfor.