Den japanske fotballlegenden Kazuyoshi Miura scorer to mål i Keiserens cup som 59-åring

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De fleste fotballspillere legger opp før de fyller 40, men japaneren Kazuyoshi Miura er 59 år og spiller fortsatt og scorer mål. «King Kazu» har nettopp scoret to mål (begge på straffespark) og ble den eldste spilleren som har scoret i Keiserens cup, Japans eldste fotballturnering, der alle lagene fra J1- og J2-ligaene samt vinnerne fra alle de 47 prefekturene deltar – ofte amatørlag fra J3-ligaen eller lavere.

Miura scoret to straffespark for J3-laget Fukushima United, som slo amatørlaget Oyama Soccer Club 7–0. Dette skjedde en måned etter at Miura scoret sitt første mål på fire år, et mål på åpent felt, i en annen kvalifiseringskamp til Keiserens cup mot Iwaki Furukawa, som også endte 7–0.

Miura går nå inn i sin 42. sesong: han begynte først å spille i Brasil, hvor han hadde dratt for å satse på en fotballkarriere da han var 15 år, og spilte for Santos, Palmeiras, Coritiba og Matsubara. Han vendte tilbake til Japan i 1990, til Verdy Kawasaki, og ble senere lånt ut til Genoa (den første asiatiske spilleren i Serie A).

Miura spilte også i Kroatia for Dinamo Zagreb i 1999 og senest i Portugal for Oliveirense i 2023. Siden 2005 har han vært under kontrakt med Yokohama FC og har siden den gang vært utlånt flere ganger. På landslagsnivå er han den spilleren med nest flest mål for det japanske landslaget, med 55 mål på 89 kamper mellom 1990 og 2000.