Den japanske stjernen Kyogo Furuhashi forlater Celtic og går til Ligue 1 på jakt etter en ny utfordring

HQ

Kyōgo Furuhashi er en av de mest suksessrike japanske fotballspillerne som har tatt steget ut i Europa. Etter å ha spilt i Vissel Kobe flyttet han til Club Celtic F.C., den mest suksessrike skotske klubben (og en av overraskelsene i Champions League denne sesongen), der han ble toppscorer i klubben og vant tre Premier League-titler og to skotske cupmesterskap.

Nå, etter 165 kamper og 85 mål, har 30-åringen gått til den franske klubben Stade Rennais F.C. Spilleren hadde uttrykt ønske om å flytte til en mer konkurransedyktig liga, som rapportert av SkySports. Hajime Moriyasu, Japans landslagstrener, har tidligere kritisert kvaliteten på den skotske ligaen.

Flyttingen er bekreftet: Celtic selger spilleren for 10 millioner pund, og Furuhashi blir i Rennes i minst to og et halvt år. Det er et interessant trekk: fra det ubestridte topplaget i en liga med lavere kvalitet, til en klubb i en av Europas fem beste ligaer... som for øyeblikket ligger på nedrykksplass: de ligger på 16. plass (av 18 lag).