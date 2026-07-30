Den japanske tennislegenden Kei Nishikori taper mot Jódar i Washington, mens han nærmer seg pensjonisttilværelsen

HQ

Kei Nishikori, den beste japanske mannlige tennisspilleren i Open-æraen, nærmer seg pensjonisttilværelsen. Den tidligere verdensnummer 4 er nå rangert som nummer 721 i verden etter å ikke ha scoret noen poeng de siste 52 ukene på grunn av skader, men fikk et wildcard til Washington Open, en turnering han vant i 2015, vel vitende om at Nishikori vil trekke seg tilbake etter Japanese Open i september.

Nishikori, 36 år gammel, klarte å vinne første runde, da han kom tilbake fra et underlag og beseiret kineseren Shang Juncheng – hans første seier på touren på 14 måneder – men kunne ikke gjøre noe mot en av årets store gjennombrudd, Rafael Jódar, 19 år gammel og rangert som nr. 24 i verden, som slo ham 6-3, 6-2 i åttendedelsfinalen. Jódar, som er i sin første sesong på ATP-touren, skal for første gang møte verdens nr. 15, Lorenzo Musetti, i kvartfinalen.

Kei Nishikori innrømmet at det var en forferdelig kamp for ham, da han ble overmannet fysisk av den spanske tenåringen. «Kei er en av de beste spillerne gjennom tidene. Han har vunnet så mange titler. Det er en glede å spille mot ham, en legende som Kei», sa Jódar.

Nishikori avslutter en strålende karriere der han vant 12 ATP-titler (av 15 finaler han spilte), nådde finalen i US Open 2014 – hvor han slo Novak Djokovic, men tapte mot Marin Cilic – og tok OL-bronse i Rio 2016 etter å ha slått Rafa Nadal. Han vil få et wildcard til Japan Open, et ATP 500-turnering som Nishikori vant to ganger, i 2012 og 2014.