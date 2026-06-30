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Verdensnyheter

Den japanske yenen har nådd sitt laveste nivå på 40 år, og ligger på nivåer som ikke har vært sett siden 1986

Det er frykt for at Tokyo vil bli tvunget til å gripe inn for å få valutaen tilbake på sporet.

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For første gang på 40 år har den japanske yenen nådd et lavpunkt som aldri før. Valutaen er for tiden notert til en kurs på 162,41 yen per dollar, noe som er lavere enn nedgangen i 1986, da yen nådde 162,23 per dollar. Dette kraftige fallet har vekket bekymring for at Tokyo snart vil måtte gripe inn for å få valutaen tilbake på rett spor.

Når det gjelder årsakene til den vedvarende nedgangen i yen, er det en rekke faktorer, blant annet rentehevinger fra Japans sentralbank, men også den pågående konflikten i Midtøsten, som har forsterket inflasjonsfrykten og undergravd utsiktene for globale renter.

Ifølge Reuters vil situasjonen heller ikke bli bedre med det første, ettersom valutaeksperter ser ut til å tro at yenen vil falle ytterligere til rundt 164 per dollar innen begynnelsen av 2027. Det er derfor forventet at Tokyo og finansdepartementet snart vil gripe inn igjen for å støtte yenen.

Den japanske yenen har nådd sitt laveste nivå på 40 år, og ligger på nivåer som ikke har vært sett siden 1986
Shutterstock / sky-and-sun

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