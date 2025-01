Den juridiske striden med Blake Lively kan ha tatt livet av Justin Baldonis Pac-Man-film

It Ends With Us -sagaen har vært fascinerende å følge med på, der skuespillerne Justin Baldoni og Blake Lively utveksler slag og fortsetter å dra hverandres navn gjennom gjørma. Hele situasjonen har utviklet seg til en grad der det er helt uklart hvem som har tatt feil, eller om det finnes en rett person, men det vi vet er at det kan føre til en rettssak der skadeserstatningen kan overstige 250 millioner dollar, kanskje mer hvis det er flere parter involvert, som Livelys ektemann Ryan Reynolds.

Det som også ser ut til å være sikkert, er at den pågående rettssaken og hele It Ends With Us -dramaet sannsynligvis har satt en kule gjennom bakhodet på Baldonis plan om å lage en Pac-Man-film. The Hollywood Reporter har uttalt at Baldoni i august i fjor sendte en melding til PR-teamet sitt der han hevdet at han skulle regissere en Pac-Man-film, og at denne filmen hadde vært under utvikling siden 2022, men det er kanskje ikke lenger tilfelle.

THR legger til at de siste dagene skal krangelen med Lively ha kostet Baldoni "tre jobber og hundrevis av millioner av dollar". Det antas at Pac-Man er blant denne trioen, ettersom Baldoni og hans Wayfarer Studios produksjonsselskap også har blitt droppet av sin agent, det enorme WME.

Det har ikke kommet noen bekreftelse fra Bandai Namco på dette ennå, men dette ser ut til å være neste fase i den pågående It Ends With Us -fiaskoen som har inkludert påstander om seksuell trakassering, en såkalt svertekampanje, og at de to har utvekslet slag ved å dele meldinger og opptak fra bak kulissene på filmen.