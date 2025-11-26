Den kanadiske OL-svømmeren Penny Oleksiak utestengt i to år for å ha unnlatt å informere om hvor hun oppholder seg

HQ

Penny Oleksiak, 25 år gammel svømmer, en av Canadas mest meritterte OL-deltakere (fire medaljer, inkludert ett gull i Rio 2016, tre medaljer i Tokyo 2020), har akseptert en midlertidig utestengelse på to år av Verdens antidopingbyrå (WADA) for å ha unnlatt å overholde antidopingregelverket.

Hun unnlot å informere om hvor hun befant seg, noe som krever at utøvere må informere antidopingmyndighetene om hvor de vil være i minst én time hver dag for uanmeldte tester utenfor konkurranse.

Som et resultat av dette vil hun bli utestengt fra konkurranser i to år, og vil først få lov til å konkurrere etter 14. juli 2027. Alle resultatene hennes etter 16. juni 2025 vil bli diskvalifisert, inkludert tap av medaljer, poeng og premier.

Swimming Canada respekterer avgjørelsen, men forsvarer Pennys forklaring om at dette var utilsiktede feil, og at hun ikke har brukt forbudte stoffer. "Vi kommer til å savne Penny på landslaget og håper å se henne tilbake i bassenget når hun er kvalifisert" (via Reuters).