Den kanadiske syklisten Mike Woods funderer over hvor "latterlig farlig" sykkelsporten er når han legger opp

Den kanadiske syklisten Mike Woods har kunngjort at han gir seg som proffsyklist ved sesongslutt. 38-åringen begynte sent i sykkelsporten, da han var 25 år gammel, og ble profesjonell som 29-åring i 2016, og vant én etappe i Tour de France og tre etapper i Vuelta a España (den siste i fjor). Hans siste lag, som han ble en del av i 2021, er Israel-Premier Tech. Før han begynte å sykle, hadde Woods en friidrettskarriere.

I en lang uttalelse fremhevet Woods det "uendelige engasjementet" i sykkelsporten, noe som setter ham i konflikt med det å være far. "De siste fem årene har jeg unngått å gi barna mine kyss når jeg henter dem på skolen, i et forsøk på å unngå å bli syk før et ritt. Det er merkelig."

"Jeg sover som oftest i et annet rom, adskilt fra familien min, i et forsøk på å optimalisere søvnen min. Alle aspekter av livet mitt har blitt undersøkt og studert for å maksimere min evne til å sykle. Jeg har elsket og angrer ikke på at jeg har holdt på med denne altomfattende jakten, men det er noe som bare kan opprettholdes en viss tid."

Han kommenterte også hvor "latterlig farlig" sporten er, og hvor mye den har tatt på helsen hans. "Jeg spurte en gang de ansatte i teamet mitt: Hvor mye skulle de ha betalt for å kjøre rundt i en bil i 50 km/t, 70 dager i året, i 4-5 timer om dagen, i T-skjorte og shorts, og to ganger i året - uten kontroll over når eller hvor - bli dyttet ut av bilen? Statistisk sett er det omtrent så mange ganger en gjennomsnittlig proffrytter krasjer per sesong. Ingen av de ansatte sa mindre enn 500 000, og da jeg spurte hvor mange år de ville gjøre det, var det ingen som sa mer enn to."