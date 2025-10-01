Den kanskje største utviklingen i Facebook Marketplace-historien er at dinosaurer legges ut for salg

HQ

Du kan finne hva som helst på Facebook Marketplace. Jeg scroller ofte i skyttergravene på jakt etter billige Warhammer-tilbud, og ender opp med å finne ting som en byste av Mike Ehrmantraut fra Breaking Bad, ødelagte datamaskiner og folk som ønsker å bytte iPads mot elsykler. Det er et vilt sted, og likevel føles det som om det største av alle funn nylig har blitt oppdaget.

Som Vice har rapportert, har en fornøyelsespark i New Jersey, USA, dessverre måttet stenge dørene, og selger nå et stort antall dinosaur-animatronics. Fra en pterodactly til 700 dollar til en 52 fot lang Spinosaurus som vil koste deg nesten 3000 dollar, virker disse massive maskinene ikke så dyre som man skulle tro.

Det er imidlertid en stor hake, og det er at transporten av disse eksotiske dyrene er helt opp til deg. Oversjøisk frakt vil sannsynligvis koste en formue, og selv om du kan kjøre dit, med størrelsen på disse animatronikkene, trenger du et massivt kjøretøy for å ta dem inn.

Feltstasjon: Dinosaurs, parken som stenger, stenger dørene den 9. november, så du har sannsynligvis frem til da til å finne ut hvordan du skal fortelle partneren din at du trenger å rydde stuen for en T-Rex.

