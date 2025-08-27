Den kasakhstanske klubben FC Kairat skriver historie ved å kvalifisere seg til Champions League

HQ

Champions League-sluttspillet bød på en stor overraskelse: Celtic FC, det mektige skotske laget som vant Europacupen i 1967, ble nummer to i 1970 og nummer to i UEFA-cupen (nå Europa League) i 2003, tapte etter straffesparkkonkurranse mot FC Kairat fra Kasakhstan. Det er veldig sjokkerende å se et lag fra et land som for det meste ligger i Asia spille i Champions League. Det er faktisk bare andre gang dette har skjedd: Den første kasakhstanske klubben som kvalifiserte seg til selve Champions League (kvalifiseringsfasen ikke medregnet), var Astana i 2015/16 (reiste hjem med fire uavgjort og to tap).

Mens en del av landet ligger i Øst-Europa, ligger det meste av landet under Russland i Sentral-Russland, med Almaty, hovedstaden og hjemstedet til Kairat, i sørøst, svært nær grensen til Kina. De klubbene som havner i samme pulje som Kairat etter trekningen på torsdag, må reise tusenvis av kilometer til den mest østlige vertsbyen i turneringens historie.

Det er bare 23 år siden Kasakhstans fotballforbund ble medlem av UEFA, og spilte tidligere for Asia. De oppnådde ingen suksess i Asiacupen, med kvartfinalen i 2001 som sitt beste resultat. Kairat, som ble grunnlagt i 1954 som Lokomotiv Alma-Ata, er imidlertid vanligvis en av de beste klubbene i Kasakhstans Premier League, som de har vunnet fire ganger, senest i 2024, og som for øyeblikket ligger på tredjeplass i den pågående sesongen.

Dette blir deres første deltakelse i Champions League, og andre gang de deltar i en UEFA-turnering etter Conference League 2022. Kairat har absolutt blitt en av de største kuriositetene i Champions League 2025/26, men vil de også være en av de største overraskelsene?