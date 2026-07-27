Den kinesiske fast fashion-giganten Shein taper 99 millioner dollar på grunn av Trumps tollsatser

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Den kinesiske detaljhandleren og fast fashion-giganten Shein har avslørt at selskapet hadde et tap på 99 millioner dollar i første kvartal 2026, etter svak omsetning som i stor grad skyldes tollsatsene som USAs president Donald Trump innførte på små pakker. Dette tapet fremstår som særlig markant sammenlignet med selskapets finansielle resultater for første kvartal i fjor, som resulterte i et nettoresultat på 395 millioner dollar.

Ifølge BBC kommer kunngjøringen av disse finansielle resultatene som en del av Sheins forberedelser til børsnotering i Hongkong. «Som svar på de økte tollsatsene og avgiftene vurderer vi en rekke ulike alternativer, blant annet å øke prisene på det amerikanske markedet for å kompensere for en del av de økte kostnadene,» uttalte Shein.

I tillegg til omsetningstapet rapporterte Shein også et bokført tap på 328 millioner dollar som følge av en regnskapsmessig endring knyttet til spesielle investoraksjer. Videre hevder selskapet at krigen i Iran har påvirket etterspørselen negativt, noe som har ført til økte kostnader og forsinkede leveranser.

Det forventes at børsnoteringen av Sheins aksjer i Hongkong vil finne sted i løpet av de kommende månedene. Da kan ting begynne å ta seg opp igjen, ettersom hurtigmote-giganten fortsatt ser lovende ut for investorene, men akkurat nå har Trumps tollsatser rammet selskapet spesielt hardt.