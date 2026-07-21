Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en rekordbot på 550 millioner euro fra EU

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EU-kommisjonen har ilagt den kinesiske netthandelsgiganten AliExpress en bot etter å ha fastslått at selskapet ikke har oppfylt sine lovpålagte forpliktelser til å vurdere risikoen for ulovlige og usikre varer på plattformen. Netthandelsgiganten, som har nesten 200 millioner brukere bare i Europa, har reagert på boten ved å kalle den «uforholdsmessig».

AliExpress planlegger å anke boten, som er den største som er ilagt i henhold til loven om digitale tjenester. Boten kunne ha vært enda høyere, ettersom loven åpner for bøter på opptil 6 % av selskapets omsetning. Med en omsetning på 122 milliarder euro i fjor er 550 millioner euro ikke engang i nærheten av dette. Boten ble ilagt etter en to år lang etterforskning av AliExpress, og EU-kommisjonen uttalte at detaljhandelsgiganten ikke hadde overholdt EUs standarder.

«Utbredelsen av forfalsket klær, usikre leker, farlig kosmetikk og andre ulovlige og skadelige produkter er ikke en uunngåelig kostnad ved netthandel – det er et svikt fra AliExpress’ side når det gjelder å oppfylle sine forpliktelser,» sa EUs teknologisjef Henna Virkkunen (via BBC).

«AliExpress har vært og er fortsatt forpliktet til å oppfylle våre forpliktelser overfor forbrukerne. Vi investerer betydelige ressurser i risikovurdering og -begrensning, produktsikkerhet og forbrukerbeskyttelse. Dagens avgjørelse og den uforholdsmessige boten ser bort fra vårt solide rammeverk for risikostyring og de betydelige, proaktive forbedringene vi har gjennomført. Vi vil anke avgjørelsen,» sa AliExpress i en uttalelse.

Dette er ikke den eneste store kinesiske forhandleren som har fått en slik bot. Tidligere i år fikk Temu en bot på 200 millioner euro for å ha tillatt salg av ulovlige produkter, blant annet farlig babyleketøy.