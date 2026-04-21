Den kjente anime- og underholdningsprodusenten Toei Company lanserer sitt eget spillmerke Toei Games

Toei Company, den japanske underholdningsgiganten bak hit-anime, TV-serier, filmer og mer, har kunngjort at de oppretter sin egen spillavlegger, kjent som Toei Games. Dette nye forlagsselskapet vil først og fremst være opptatt av å lage spill for PC via Steam i år, men det er planer om å utvide med Xbox-, PlayStation- og Switch-titler også.

"Målet vårt er å skape en ny IP som vil fengsle verden, og vi starter med spill", heter det i Toeis pressemelding om opprettelsen av Toei Games (oversettelse via Gematsu). Det første spillet fra Toei Games kommer til å bli avslørt veldig snart, og kommer vår vei den 24. april, også kjent som denne fredagen.

Det er interessant å merke seg hvordan Toei ønsker å bruke denne muligheten til å etablere ny IP. Med tanke på det vell av japanske medier de har til rådighet, skulle man kanskje tro at de bare ville lage noen hitspill basert på det. "Det første utvalget av titler, som vil bli kunngjort på et senere tidspunkt, vil ikke være spill som bruker Toeis eksisterende IP-er, men heller helt nye spilltitler skapt av talentfulle skapere fra Japan og utlandet," heter det i pressemeldingen.

"Spill er en ekstremt global form for underholdning som fortsetter å spre seg utover språk- og landegrenser. Konsernets visjon på mellomlang og lang sikt, "TOEI NEW WAVE 2033", har som mål å levere "historiene" skapt av Toei til hele verden, og vi mener at vår utfordring i spillbransjen, med det globale markedet som vår viktigste slagmark, er legemliggjøringen av denne visjonen, Toei Games har som mål å skape helt nye IP-er fra bunnen av, i stedet for bare å bruke eksisterende IP-er. Vi vil utnytte teknologien og ekspertisen vi har opparbeidet oss gjennom videoproduksjon i vår nye spillvirksomhet, og levere Toeis unike underholdningsopplevelse til spillere over hele verden." sier Toeis president og administrerende direktør Fumio Yoshimura.